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Sokak ortasındaki cinayette 'kan davası' şüphesi!

#Cinayet#Aydın#Abdulkadir Görmez
Sokak ortasındaki cinayette kan davası şüphesi

Aydın'ın Didim ilçesinde sokak ortasında silahla vurularak öldürülen Abdulkadir Görmez (35), cinayetiyle ilgili polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, geçen mayıs ayında Abdulkadir Görmez'in yeğeni Murat Görmez (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Yusuf Bulgan'ın yakınları olduğu ileri sürüldü.

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Olay, dün saat 21:00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restoran işletmeciliği yapan Abdulkadir Görmez, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Görmez'i kaldırımda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Görmez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde 4 adet boş kovan ele geçirildi. Görmez'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Görmez'i tabanca ile vurarak öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görmez'in telefon görüşmelerini de iaraştıran polis, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla 3 ayrı mahallede operasyon düzenleyerek 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

CİNAYET SANIĞININ AMCASI

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, olayın 27 Mayıs'ta Murat Görmez'in kavga ettiği ve 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü Yusuf Bulgan cinayetiyle bağlantılı olduğunu belirledi. Dün akşam sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen Abdulkadir Görmez'in, Yusuf Bulgan'ı bıçaklayarak öldüren ve cezaevinde olan Murat Görmez'in amcası olduğu öğrenildi. Polis cinayetle ilgili geniş çaplı araştırmasını sürdürüyor.

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#Cinayet#Aydın#Abdulkadir Görmez