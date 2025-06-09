Sokak ortasında yumruklar havada uçuştu! Meydan savaşı gibi kavga kamerada

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Olay, Kurban Bayramı'nın 3. günü gündüz saatlerinde İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 2 grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 17 kişinin olduğu grupta herkes birbirine saldırdı, o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tarafların birbirine saldırdığı ve kavganın bir süre devam ettiği görüldü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, olay yerine polis ekipleri gelmeden vatandaşların müdahalesiyle son buldu.