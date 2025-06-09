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Sokak ortasında yumruklar havada uçuştu! Meydan savaşı gibi kavga kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Sokak Kavgası#Tartışma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 09:40

Hatay'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Adeta savaş ortamına dönen kavga anbean kameraya yansıdı.

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Olay, Kurban Bayramı'nın 3. günü gündüz saatlerinde İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 2 grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 17 kişinin olduğu grupta herkes birbirine saldırdı, o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sokak ortasında yumruklar havada uçuştu Meydan savaşı gibi kavga kamerada

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tarafların birbirine saldırdığı ve kavganın bir süre devam ettiği görüldü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, olay yerine polis ekipleri gelmeden vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Sokak ortasında yumruklar havada uçuştu Meydan savaşı gibi kavga kamerada

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#Hatay#Sokak Kavgası#Tartışma

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