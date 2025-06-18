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Sokak ortasında yere yığıldı, kalp masajıyla hayata döndü! O anlar kamerada

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#Elazığ#Kalp Krizi#Kalp Masajı
Sokak ortasında yere yığıldı, kalp masajıyla hayata döndü O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 14:43

Elazığ'da kalp krizi geçirip yere yığılan kişiye, yoldan geçen bir kişi kalp masajı yaparak hayata döndürdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, öğleden sonra Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürürken fenalaşan kişi, yere yığıldı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, yere yığılan kişinin nabzının atmadığını fark ederek kalp masajı yapmaya başladı.

Sokak ortasında yere yığıldı, kalp masajıyla hayata döndü O anlar kamerada

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp masajı ile hayata döndürülen kişi, ekipler tarafından hastaneye götürüldü.

Kalp krizi geçiren kişinin, hastanedeki tedavisi sürüyor.

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#Elazığ#Kalp Krizi#Kalp Masajı

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