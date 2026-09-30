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Sokak ortasında 'yan bakma' kavgası! Kanlar içinde konuştu: Her şeyim patladı

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#İstanbul#Kavga#Motosiklet
Sokak ortasında yan bakma kavgası Kanlar içinde konuştu: Her şeyim patladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 11:04

İstanbul’da alkollü iki kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Motosiklet sürücüsünün darbettiği Özcan D. yaralanırken, 26 suç kaydı bulunan şüpheli Azat U. polis operasyonuyla tutuklandı.

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Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 03.45 sıralarında Küçük Piyale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen Özcan D. ile motosiklet sürücüsü Azat U. arasında 'Yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

Sokak ortasında yan bakma kavgası Kanlar içinde konuştu: Her şeyim patladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Azat U., Özcan D.’yi darbetti. Şüpheli motosikletle olay yerinden uzaklaşırken, başından, sağ gözünden, burnundan ve ağzından yaralanan Özcan D. ambulansla Sarıyer Seyrantepe’de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesin'nde tedavi altına alndı. Özcan D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sokak ortasında yan bakma kavgası Kanlar içinde konuştu: Her şeyim patladı

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'HER ŞEYİM PATLADI'

Diğer yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özcan D. ile Azat U. arasında yaşanan kavga ve Özcan D.’nin darbedildiği anlar görülüyor. Olayın ardından bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde ise görüntüyü çeken kişinin kanlar içinde kalan Özcan D.’ye 'Kafan hep patlamış' dediği, Özcan D. ise 'Her şeyim patladı' dediği anlar yer alıyor.

Sokak ortasında yan bakma kavgası Kanlar içinde konuştu: Her şeyim patladı

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından Özcan D.‘nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Azat U. olduğunu belirledi. Kaptanpaşa Mahallesi’nde yakalanan Azat U., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Emniyete 26 geliş kaydı bulunan Azat U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sokak ortasında yan bakma kavgası Kanlar içinde konuştu: Her şeyim patladı

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#İstanbul#Kavga#Motosiklet

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