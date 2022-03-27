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Sokak ortasında vurup kaçtı

#İstanbul#Sultangazi#Silahlı Saldırı
Sokak ortasında vurup kaçtı

İstanbul Sultangazi'de U.Ş. bacağından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay dün 23.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup genç bir süre konuştu. Konuşmanın ardından ayrılan iki gruptan bir kişi geri gelerek silahla U.Ş.'yi bacağından yaraladı. Saldırgan hızla kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan U.Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken saldırganı arıyor.

Sokak ortasında vurup kaçtı

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gençler aralarında konuşmaya başlıyor. Bir süre sonra konuşanlardan bir grup ayrılıyor. Bir süre sonra gençlerden biri geri dönerek bir genci sol bacağından vuruyor. Saldırgan olay yerinden kaçıyor.

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Sokak ortasında vurup kaçtı

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#İstanbul#Sultangazi#Silahlı Saldırı

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