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AA - Fotoğraf: DHA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 02:57 | Son Güncelleme:

Sokak ortasında vahşice kan dökmüştü! Flaş gelişme

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Sokak ortasında vahşice kan dökmüştü! Flaş gelişme
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, karısını pompalı tüfekle ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

Arabayatağı Mahallesi 1. Tunç Sokak'ta Selma T'yi (25) pompalı tüfekle vurarak bacağından yaralayan Fahri T, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Fahri T, dün akşam saatlerinde tartıştığı karısı Selma T'ye pompalı tüfekle sokakta 7 el ateş etmiş, kadın bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralamıştı. Karısının başında tüfekle bekleyen Fahri T, polislerin geldiğini fark edince kaçmıştı. Selma T, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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