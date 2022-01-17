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Sokak ortasında vahşet! Boşanma aşasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

#Adıyaman #Kadın Cinayeti#Bıçaklı Saldırı

Adıyaman’da iki çocuk annesi Canan Işık (25), sokak ortasında karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Mahmut Işık (27) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Boşanma davaları nedeniyle ayrı yaşadığı öğrenilen 2 çocuk sahibi Işı çifti, İstiklal Caddesi üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma sırasında Mahmut Işık, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında elindeki bıçakla Canan Işık’a saldırdı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan eş ise kaçtı. Canan Işık, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Işık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olay sonrası kaçan Mahmut Işık ise polis tarafından yakalanarak, emniyete götürüldü.

Sokak ortasında vahşet Boşanma aşasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü


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Öte yandan sokak ortasında yaşanan bıçaklı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Mahmut Işık’ın 5 yıllık eşi Canan Işık’ı bıçakladıktan sonra kaçarken, çevredekilerin yaralı kadının yardımına gittiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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#Adıyaman#Kadın Cinayeti#Bıçaklı Saldırı

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