Sokak ortasında vahşet! 5 çocuk annesi kadın eşi tarafından sokakta defalarca bıçaklandı

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Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana gelen olayda, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K., eşi Elif K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Korkunç olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
TESLİM OLDU
Olay yerinde polis ekiplerine teslim olan Erdal K. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.