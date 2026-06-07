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Sokak ortasında vahşet! 5 çocuk annesi kadın eşi tarafından sokakta defalarca bıçaklandı

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#Kocaeli#Dilovası#Polis
Sokak ortasında vahşet 5 çocuk annesi kadın eşi tarafından sokakta defalarca bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 20:00

Kocaeli'de 5 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli ise olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu.

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Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana gelen olayda, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K., eşi Elif K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Korkunç olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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TESLİM OLDU

Olay yerinde polis ekiplerine teslim olan Erdal K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kocaeli#Dilovası#Polis

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