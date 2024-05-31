Sokak ortasında vahşet

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Özgür Kemal Akdemir (31) ile Başak Tekin (30) 2009 yılında tanışıp sevgili oldu. Yaklaşık 10 senelik birliktelikten sonra Tekin, Akdemir’i uyuşturucu madde kullandığı için 5 yıl önce terk etti. Ancak Akdemir, ayrılığı bir türlü kabullenmedi ve Tekin’i takıntı haline getirdi. Bu süreçte Başak Tekin’in nişanlandığını duyan Akdemir, önceki gece Erzincan’dan otobüse binip sabah İstanbul’a geldi. Beyoğlu’nda ailesiyle yaşayan Başak Tekin, dün 08.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Tekin’in önü Hasköy Müze Sokak üzerinde Özgür Kemal Akdemir tarafından kesildi.

SABIKASI KABARIK

Akdemir, genç kadını kolundan tutup yol kenarına çekti. Kadını çekerek yere düşüren Akdemir, daha sonra belinden tabacayı çıkararak Tekin’i başından vurdu. Akdemir daha sonra aynı silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başak Tekin olay yerinde hayatını kaybetti. Hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan 10 adet kaydı olan Özgür Kemal Akdemir ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.