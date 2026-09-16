×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sokak ortasında taciz iddiası ve kavga: Polis havadan takip edip yakaladı

Güncelleme Tarihi:

#Taciz#Polis Takip#İstanbul
Sokak ortasında taciz iddiası ve kavga: Polis havadan takip edip yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 10:04

İstanbul Kağıthane'de işten dönen Zeliha T.'yi (30) sözlü taciz edip öpmeye çalıştığı ve 3 aydır takip ettiği öne sürülen 2 şüpheli ile kadının ailesi arasında kavga çıktı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler, polisin dronla yaptığı takip sonucu yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, 14 Eylül Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İşten dönen Zeliha T., yanına gelen Burak G.'nin kendisini sözlü olarak taciz ettiğini ardından da öpmeye çalıştığını iddia etti.

Sokak ortasında taciz iddiası ve kavga: Polis havadan takip edip yakaladı

Burak G.'nin yanında olan Caner E.‘nin de kendisini yaklaşık 3 aydır takip ederek rahatsız ettiğini ileri sürdü. Olayın ardından sokakta bağıran Zeliha T.’nin ailesi aşağıya inerek yanına geldi. Taraflar arasında kavga çıkınca olaya polis ekipleri müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında taciz iddiası ve kavga: Polis havadan takip edip yakaladı

Haberin Devamı

KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİLER DRONLA TAKİP EDİLDİ

Kavga sırasında Burak G. ile Caner E. kaçmak istedi. Bölgeyi havadan inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ekibi, 2 şüpheliyi dronla takip etti. Takibin ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı. Burak G. ile Caner E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Sokak ortasında taciz iddiası ve kavga: Polis havadan takip edip yakaladı

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Burak G.’nin 'cinsel taciz' suçundan 1, 'kasten yaralama' suçundan 2 ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 olmak üzere 4 kez, emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Caner E.’nin ise 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından 1’er olmak üzere 3 kez, emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi.

Sokak ortasında taciz iddiası ve kavga: Polis havadan takip edip yakaladı

Burak G. ile Caner E. hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Gözden KaçmasınAnnemi taciz etti deyip dehşet saçtı: Ağabeyi ve babasının önünde silahla vurdu'Annemi taciz etti' deyip dehşet saçtı: Ağabeyi ve babasının önünde silahla vurduHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınDüğünde takıları çalan, ATMden dolandırıcılık yapan şüpheli bu kez markette yakalandıDüğünde takıları çalan, ATM'den dolandırıcılık yapan şüpheli bu kez markette yakalandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Taciz#Polis Takip#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!