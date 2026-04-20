Sokak ortasında şoke eden görüntüler! TikTok fenomeni Karagül, tartıştığı bir kadını bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medya platformu TikTok uygulamasında ‘Karagül’ adıyla bilinen Merve Ceran, sokakta yürürken hesabından canlı yayın açtı. Merve Ceran, bu sırada yanına gelen bir kadınla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Merve Ceran cebinden çıkardığı bıçakla kadını kulağından yaraladı, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde gözaltına alınan, polis aracında da canlı yayın açan Merve Ceran’ın elindeki kan dikkat çekti.

HEDİYE VE ETKİLEŞİM YAĞDI

Saldırı anında canlı yayınını kapatmayan fenomen yaşananları dakika dakika takipçilerine izletti. Bu anlarda hesaba gelen etkileşim ve hediyelerse 'pes' dedirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.