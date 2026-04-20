×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sokak ortasında şoke eden görüntüler! TikTok fenomeni Karagül, tartıştığı bir kadını bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 11:08

Bursa'da sosyal medya platformu TikTok'ta 'Karagül' olarak tanınan Merve Ceran, sokakta karşılaşıp tartıştığı kadını bıçakla kulağından yaraladı. Merve Ceran, o anları açtığı canlı yayında yayınladı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medya platformu TikTok uygulamasında ‘Karagül’ adıyla bilinen Merve Ceran, sokakta yürürken hesabından canlı yayın açtı. Merve Ceran, bu sırada yanına gelen bir kadınla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Merve Ceran cebinden çıkardığı bıçakla kadını kulağından yaraladı, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde gözaltına alınan, polis aracında da canlı yayın açan Merve Ceran’ın elindeki kan dikkat çekti.

Haberin Devamı

HEDİYE VE ETKİLEŞİM YAĞDI

Saldırı anında canlı yayınını kapatmayan fenomen yaşananları dakika dakika takipçilerine izletti. Bu anlarda hesaba gelen etkileşim ve hediyelerse 'pes' dedirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

