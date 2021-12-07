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Sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

#Silahlı Kavga#Adana#Kavga
Sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak, bir kişi de darbedilerek yaralandı. 

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Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgada Mehmet G., bacağından tabanca ile vuruldu, Müslüm A. ise başına bir cisimle vurularak darbedildi.

Olayın ardından yaralama olayına karıştıkları öne sürülen Deniz U. ve Mehmet A., otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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#Silahlı Kavga#Adana#Kavga

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