Sokak ortasında saçından tutarak sürüklemişti: Tutuklandı

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Olay, 2 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’nde meydana geldi. C.K., erkek arkadaşı Abdurrahman Çiğdem'den ayrılma kararı alınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce elinde bıçak olan Çiğdem, sokak ortasında kız arkadaşı C.K.'yi uzun süre dövdü. Abdurrahman Çiğdem, saçından sürüklediği C.K.’ye tekme ve tokat attı. Bu sırada çevre apartmanlarda olayı izleyenler, konserve atarak Çiğdem'i uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından ikna edilen Çiğdem, bir süre sonra otomobiline binerek uzaklaştı.