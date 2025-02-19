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Sokak ortasında öldürülmüştü! Emre Balaban’ın katili yakalandı

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#Zeytinburnu#Emre Balaban#Uyuşturucu Operasyonu
Sokak ortasında öldürülmüştü Emre Balaban’ın katili yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 17:57

İstanbul Zeytinburnu’nda polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden Veysi Turan'ın, yaklaşık 6 ay önce Esenyurt’ta Emre Balaban’ı sokak ortasında silahla ateş ederek öldüren şüpheli olduğu ortaya çıktı.

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Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 Şubat günü Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda, 220 gram taş kokain, 1 kilogram vakumlanmış marihuana, 79 adet paketlenmiş marihuana, 1 adet hassas terazi, 2 bin 300 lira ve 50 euro nakit para ile çok sayıda paketlenmeye hazır boş paket ele geçirildi.

EMRE BALABAN'IN KATİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Toplamda 1 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda, Veysi Turan, H.Ö. ve S.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Polisin araştırmasında, şüpheli Veysi Turan'ın Esenyurt'ta 18 Temmuz 2024'te sokak ortasında silahla ateş ederek Emre Balaban'ı öldüren şüpheli olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şüpheli Turan'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Hırsızlık' suçlarından da arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veysi Turan tutuklanırken, H.Ö. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Zeytinburnu#Emre Balaban#Uyuşturucu Operasyonu

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