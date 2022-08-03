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Sokak ortasında öldürüldü

#İstanbul#Gaziosmanpaşa #Alkan Atılgan
Sokak ortasında öldürüldü

İstanbul Gaziosmanpaşa’da önceki gece saat 00.30 sıralarında Muhammet Gündoğan (27) ve arkadaşı Erdem B. sokakta yürüyordu.

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Bu sırada yanlarına gelen Alkan Atılgan (19) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gündoğan, yanında bulunan silahı çıkararak peş peşe ateşledi. Başından vurulan Atılgan hayatını kaybetti. Gündoğan da polise giderek teslim olurken, Atılgan’ın cesedi de Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gündoğan, Emniyet’te verdiği ifadede, “Yanımıza gelip ‘Abimi uyuşturucuya siz alıştırdınız’ diyerek bana ve arkadaşıma tokat attı. Daha sonra bıçak çıkartınca biz de kaçmaya başladık. Kaçarken korkumdan yanımdaki silahı çıkararak arkama bakmadan 3-4 el ateş ettim” dedi. Gündoğan’ın arkadaşı Erdem B. de olayın ardından gözaltına alındı. Cinayette kullanılan tabanca da bulundu.

 

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa #Alkan Atılgan

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