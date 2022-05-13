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Sokak ortasında öğretmeni sopayla dövdü! Şoke eden iddia...

#İstanbul#Esenler#Darp
Sokak ortasında öğretmeni sopayla dövdü Şoke eden iddia...

İstanbul Esenler'de sokak ortasında öğretmene dayak cep telefonuyla çevredekiler tarafından görüntülendi. Öğretmenin, öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı için dövüldüğü öne sürülürken yaralı öğretmen ise iftiraya uğradığını iddia etti.

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Olay, dün gece saatlerinde Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre öğretmenlik yapan bir kişi, bir öğrencinin yakını tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise öğretmeni döveni yakalamak için çalışma başlattı.

Öğretmenin, öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı için dövüldüğü öne sürülürken yaralı öğretmen ise iftiraya uğradığını iddia etti. Hastanede tedavisi süren öğretmen, şikayet ettiği dershanenin kendisine iftira attığını, saldıranların da dershanenin yetkilileri olduğunu ileri sürdü.

Sokak ortasında öğretmeni sopayla dövdü Şoke eden iddia...

 

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#İstanbul#Esenler#Darp

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