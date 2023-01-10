Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Hastanede acı haber geldi

Güncelleme Tarihi:

#Silah#Adana#Saldırı
Sokak ortasında kurşun yağdırdı Hastanede acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:10

Adana'da kendisini darbettiğini iddia eden B.A., tartıştığı Mazlum A.'ya sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mazlum A.( (26) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Mazlum A. ve B.A, sokakta tartışmaya başladı. Tartışma sırasında çıkan arbedede Mazlum A., iddiaya göre B.A.'yı darbetti. Daha sonra eve gidip, ruhsatsız tabancasını alarak geri dönen B.A., sokaktaki Muzlum A.'ya kurşun yağdırdı.

Sokak ortasında kurşun yağdırdı Hastanede acı haber geldi

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet kurşunlarla ağır yaralanan Mazlum A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Mazlum A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silah#Adana#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık