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Sokak ortasında korkunç cinayet! Saniye saniye kaydedildi

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#İzmir#Kavga#Polis
Sokak ortasında korkunç cinayet Saniye saniye kaydedildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 09:15

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, husumetli olan esnaflar arasında çıkan silahlı kavgada Süleyman Akyıldız'ın (83) öldüğü, eşi Nurhayat Akyıldız'ın (63) ise ağır yaralandığı olayın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Sokakta işlenen cinayet saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan ve sucu dükkanı olan iki esnaf sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu Sibel Kurt (61), yanında bulunan tabancayla karı- koca olan Nurhayat Akyıldız ile Süleyman Akyıldız'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Nurhayat Akyıldız bacağından, Süleyman Akyıldız ise göğsünden ve bacağından yaralandı.

Sokak ortasında korkunç cinayet Saniye saniye kaydedildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan karı- koca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Süleyman Akyıldız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Sokak ortasında korkunç cinayet Saniye saniye kaydedildi

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#İzmir#Kavga#Polis

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