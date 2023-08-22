Sokak ortasında korkunç cinayet! Saniye saniye kaydedildi

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Olay, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan ve sucu dükkanı olan iki esnaf sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu Sibel Kurt (61), yanında bulunan tabancayla karı- koca olan Nurhayat Akyıldız ile Süleyman Akyıldız'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Nurhayat Akyıldız bacağından, Süleyman Akyıldız ise göğsünden ve bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan karı- koca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Süleyman Akyıldız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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