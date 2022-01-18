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Sokak ortasında korkunç cinayet: Bakkala sığınmaya çalıştı ama...

#Cinayet#Lüleburgaz#Osman Boz
Sokak ortasında korkunç cinayet: Bakkala sığınmaya çalıştı ama...

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi, husumetlisi olduğu öne sürülen 2 kişi tarafından sokak ortasında başından tabancayla vurularak öldürüldü.

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Olay dün saat 22.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi Ülkü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Boz aralarında daha önceden husumeti bulunan iki kişi tarafından takip edildi. Takip edildiğini anlayan Boz, hızla koşmaya başladı. İddialara göre Osman Boz, Ülkü Sokak’a geldiğinde yol kenarında bulunan bakkala sığınmaya çalıştı. Ancak peşindeki kişilerden kaçamayan Osman Boz, bakkalın önünde başından 3 kurşunla vuruldu.

Sokak ortasında korkunç cinayet: Bakkala sığınmaya çalıştı ama...

Şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Osman Boz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kaçan şüphelilerle ilgili yakalama çalışmalarına başladı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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#Cinayet#Lüleburgaz#Osman Boz

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