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Kız kardeşini kaçıran kuzenini sokak ortasında öldürdü! Dehşet anları kamerada

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#Samsun#Cinayet#Haber
Kız kardeşini kaçıran kuzenini sokak ortasında öldürdü Dehşet anları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 17:49

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Mert T. (16) daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Gökhan T.'yi (29) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Bu sırada kahvehanede otururken mermilerin isabet ettiği Doğan A. (59) da yaralandı.

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Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Mert T., daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Gökhan T.'ye sokak ortasında tabancayla ateş etti.

Kız kardeşini kaçıran kuzenini sokak ortasında öldürdü Dehşet anları kamerada

Göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T. ağır yaralanırken, bu sırada yakındaki bir kahvehanede oturan Doğan A.'ya da kurşun isabet etti.

Kız kardeşini kaçıran kuzenini sokak ortasında öldürdü Dehşet anları kamerada

YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

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Kız kardeşini kaçıran kuzenini sokak ortasında öldürdü Dehşet anları kamerada

Bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Gökhan T., kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.  

Kız kardeşini kaçıran kuzenini sokak ortasında öldürdü Dehşet anları kamerada

 YERE YIĞILDIĞI ANLAR KAMERADA

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T.'nin kırtasiye dükkanının içerisine girip yere yığıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kız kardeşini kaçıran kuzenini sokak ortasında öldürdü Dehşet anları kamerada

Bu sırada kırtasiyede bulunan bir çocuk ile yanındaki yetişkinlerin büyük korku yaşadığı görüldü.

Kız kardeşini kaçıran kuzenini sokak ortasında öldürdü Dehşet anları kamerada

Kız kardeşini kaçıran kuzenini sokak ortasında öldürdü Dehşet anları kamerada

Kız kardeşini kaçıran kuzenini sokak ortasında öldürdü Dehşet anları kamerada

Kız kardeşini kaçıran kuzenini sokak ortasında öldürdü Dehşet anları kamerada


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#Samsun#Cinayet#Haber

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