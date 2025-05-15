Kız kardeşini kaçıran kuzenini sokak ortasında öldürdü! Dehşet anları kamerada

Haberin Devamı

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Mert T., daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Gökhan T.'ye sokak ortasında tabancayla ateş etti.

Göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T. ağır yaralanırken, bu sırada yakındaki bir kahvehanede oturan Doğan A.'ya da kurşun isabet etti.

YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Gökhan T., kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

YERE YIĞILDIĞI ANLAR KAMERADA

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T.'nin kırtasiye dükkanının içerisine girip yere yığıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu sırada kırtasiyede bulunan bir çocuk ile yanındaki yetişkinlerin büyük korku yaşadığı görüldü.