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Sokak ortasında kız arkadaşını darbetti, şikayetçi olmayınca serbest kaldı

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#Beyoğlu'nda Şiddet#Yunus Y. Darp#Özlem Ç. Saldırı
Sokak ortasında kız arkadaşını darbetti, şikayetçi olmayınca serbest kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 11:55

Beyoğlu’nda Yunus Y. (35), iddiaya göre kıskançlık nedeniyle kız arkadaşı Özlem Ç.’yi (23) sokak ortasında darbetti. Kısa sürede yakalanan şüpheli, kadının şikayetçi olmaması üzerine savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 3 Eylül Perşembe günü saat 03.30 sıralarında Kasımpaşa Küçükpiyale Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Y., kıskançlık nedeniyle sokak ortasında kız arkadaşı Özlem Ç.’yi darbetti. Bu sırada yanlarında bulunan kişiler, Yunus Y.’yi tutarak engellemeye çalıştı.

Sokak ortasında kız arkadaşını darbetti, şikayetçi olmayınca serbest kaldı

İhbar üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada darbedilen kadının Özlem Ç., şüphelinin ise Yunus Y. olduğunu belirledi. Yunus Y., ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde Yunus Y.’nin 11, Özlem Ç.’nin ise 8 olay kaydı bulunduğu belirlendi.

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Sokak ortasında kız arkadaşını darbetti, şikayetçi olmayınca serbest kaldı

ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Polisin ifadesine başvurduğu Özlem Ç., kendisini darbeden erkek arkadaşından şikayetçi olmadığını belirtti. Bunun üzerine Yunus Y., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Darp anları ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında kız arkadaşını darbetti, şikayetçi olmayınca serbest kaldı

Görüntülerde Yunus Y.’nin kız arkadaşını darbettiği, yanlarında bulunan kişilerin ise şüpheliyi tutarak engellemeye çalıştığı görüldü.

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#Beyoğlu'nda Şiddet#Yunus Y. Darp#Özlem Ç. Saldırı

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