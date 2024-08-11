×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sokak ortasında katledildi

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Arnavutköy#Serpil Gül
Sokak ortasında katledildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 07:00

İstanbul’da dün kan donduran bir kadın cinayeti daha işlendi. Harun Gül, boşanma aşamasında olduğu eşi Serpil Gül’ü sokak ortasında ve herkesin gözü önünde başından acımasızca kurşunladı.

Haberin Devamı

İSTANBUL Arnavutköy’de Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40) 2 yıldır boşanma aşamasındaydı ve ayrı yaşıyordu. Dün saat 13.30 sıralarında iddiaya göre, Serpil Gül, Harun Gül’de kalan çocuklarını görmek için evine gitti. Harun Gül, Serpil Gül’e çocuklarını göstermeyince çift arasında tartışma çıktı. Sokağa kadar taşan tartışmada Serpil Gül eşi Harun Gül’den kaçarken ayağı takıldı ve düştü. Bu sırada bir el havaya ateş eden Harun Gül, ardından Serpil Gül’ü başından silahla vurdu. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldiğinde Harun Gül’ün eşi Serpil Gül’ün başında beklediğini gördü. Harun Gül kafasına sıkmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 4 çocuk annesi Serpil Gül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Harun Gül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

‘KADIN KOCASINA YALVARIYORDU’

Çevre sakini Feyzullah Katmerlikaya, vatandaşların Harun Gül’e gözaltına alındığı sırada linç girişiminde bulunduğunu, polisin öfkeli kalabalığı engellediğini söyledi. Görgü tanığı Aynur Kavaklı ise “Kadın yalvarıyordu kocasına, ‘Çocuklara ne olacak? Yapma, etme’ diye. Kadını geri iterek sokağın başına kadar götürdü. Orada bir el havaya ateş etti 3 el de kadına sıktı. Çocuklar ‘baba, baba’ diye bağırıyordu, anne diye bağırmıyorlardı” diye konuştu.     

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Arnavutköy#Serpil Gül

BAKMADAN GEÇME!