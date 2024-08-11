Sokak ortasında katledildi

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İSTANBUL Arnavutköy’de Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40) 2 yıldır boşanma aşamasındaydı ve ayrı yaşıyordu. Dün saat 13.30 sıralarında iddiaya göre, Serpil Gül, Harun Gül’de kalan çocuklarını görmek için evine gitti. Harun Gül, Serpil Gül’e çocuklarını göstermeyince çift arasında tartışma çıktı. Sokağa kadar taşan tartışmada Serpil Gül eşi Harun Gül’den kaçarken ayağı takıldı ve düştü. Bu sırada bir el havaya ateş eden Harun Gül, ardından Serpil Gül’ü başından silahla vurdu. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldiğinde Harun Gül’ün eşi Serpil Gül’ün başında beklediğini gördü. Harun Gül kafasına sıkmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 4 çocuk annesi Serpil Gül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Harun Gül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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‘KADIN KOCASINA YALVARIYORDU’

Çevre sakini Feyzullah Katmerlikaya, vatandaşların Harun Gül’e gözaltına alındığı sırada linç girişiminde bulunduğunu, polisin öfkeli kalabalığı engellediğini söyledi. Görgü tanığı Aynur Kavaklı ise “Kadın yalvarıyordu kocasına, ‘Çocuklara ne olacak? Yapma, etme’ diye. Kadını geri iterek sokağın başına kadar götürdü. Orada bir el havaya ateş etti 3 el de kadına sıktı. Çocuklar ‘baba, baba’ diye bağırıyordu, anne diye bağırmıyorlardı” diye konuştu.