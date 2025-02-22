×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sokak ortasında kanlı infaz: 'Kan davası' şüphesi

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Kan Davası#Cinayet
Sokak ortasında kanlı infaz: Kan davası şüphesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 15:43

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Rafet Çeledir (42), işe giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Çeledir'in kan davası nedeniyle hasımları tarafından vurulmuş olabileceği değerlendirilirken; polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, saat 08.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Evden eve taşımacılık işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk babası Rafet Çeledir, işe gitmek için evden çıktı. Aslen Karslı olan Çeledir, bu sırada, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çeledir, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Çeledir, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Çeledir'in kan davası nedeniyle hasımları tarafından vurulmuş olabileceği üzerinde durulduğunu belirterek, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma büyüyor.

Haberin Devamı

Turgutlu'da 2 yıldır yaşayan Çeledir'in ağabeyi ve yeğeninin Kars'ın Digor ilçesinde 2 kişiyi öldürdüğü, bu nedenle bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Kan Davası#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!