Sokak ortasında kanlı infaz: 'Kan davası' şüphesi

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Olay, saat 08.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Evden eve taşımacılık işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk babası Rafet Çeledir, işe gitmek için evden çıktı. Aslen Karslı olan Çeledir, bu sırada, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çeledir, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Çeledir, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Çeledir'in kan davası nedeniyle hasımları tarafından vurulmuş olabileceği üzerinde durulduğunu belirterek, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma büyüyor.

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Turgutlu'da 2 yıldır yaşayan Çeledir'in ağabeyi ve yeğeninin Kars'ın Digor ilçesinde 2 kişiyi öldürdüğü, bu nedenle bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.