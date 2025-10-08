Sokak ortasında kan donduran cinayet… Jiletle çevreye rahatsızlık veren şahıs silahla vuruldu

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 04:06

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iddiaya göre jiletle esnafa ve vatandaşlara rahatsızlık veren şahıs, silahla vurarak öldürüldü.

Olay, 23.00 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre esnafa ve vatandaşlara elinde jiletle rahatsızlık verdiği iddia edilen Özgür Şahin ile yoldan geçenler arasında yaşanan tartışma büyüdü. Şahıslardan birisi, çevreye rahatsızlık veren Özgür Şahin'e ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler cadde üzerinde delil araştırması yaptı. Olayla ilgili gözaltların bulunduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan hareketlilik cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

 

