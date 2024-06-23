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Sokak ortasında kan donduran cinayet: Hilal'i arkasından vurup öldürdü

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#Hilal Kar#Diyarbakır#Bağlar
Sokak ortasında kan donduran cinayet: Hilali arkasından vurup öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 11:41

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sokakta yürürken tabanca ile başından vurulan Hilal Kar (33), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798'inci Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Hilal Kar'a, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile ateş edildi. Hilal, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Hilal Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Sokak ortasında kan donduran cinayet: Hilali arkasından vurup öldürdü

Sokak ortasında kan donduran cinayet: Hilali arkasından vurup öldürdü

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#Hilal Kar#Diyarbakır#Bağlar

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