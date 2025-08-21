×
Sokak ortasında kadını bıçakladı, linç edilmekten güçlükle kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Bağcılar#Sokak Kavgası#Bıçaklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 01:01

Bağcılar'da aynı iş yerinde çalıştığı kız arkadaşıyla mesai saatlerinde tartıştığı için işten kovulan E.Y., takip ettiği kız arkadaşı Z.S.'yi sokak ortasında bıçakladı. Olayı gören mahalleli, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak linç girişiminde bulundu. Şüpheli, polis tarafından olay yerinden güçlükle çıkarılırken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 20.00 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı iş yerinde çalışan Z.S. isimli kadın ile E.Y. isimli erkek arasında gönül ilişkisi başladı. Çiftin iş yerinde tartışma yaşaması üzerine, iş yeri sahibi E.Y.'yi işten çıkardı.

Duruma sinirlenen E.Y., takip ettiği Z.S.'yi bıçakladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan E.Y., mahalleli tarafından yakalanarak, linç girişiminde bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri, mahalle halkı tarafından saldırıya uğrayan E.Y.'yi, güçlükle olay yerinden çıkardı. Polis aracıyla hastaneye götürülen şüpheli E.Y., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

BIÇAKLANAN KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bu sırada sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde ağır yaralandığı anlaşılan Z.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Z.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

