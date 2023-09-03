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Sokak ortasında kadına şiddet! 'Sen ne içtin?' deyip tokat attı

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#İstanbul#Ümraniye#Kadına Şiddet
Sokak ortasında kadına şiddet Sen ne içtin deyip tokat attı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 14:43

Ümraniye'de bir kişi, tartıştığı kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı. İkili arasında tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadına tokat atarak darbetti. Saldırgan, kendisine engel olmaya çalışan kişiyi ise 'gelirsen seni delik deşik ederim' diyerek tehdit etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, akşam saatlerinde Ümraniye Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde biri kadın iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Sokak ortasında kadına şiddet Sen ne içtin deyip tokat attı

Tartışmanın büyümesiyle yere oturan kadını kaldırmak isteyen kişi, kadına vurmaya başladı. 'Dokunma' diye bağıran kadının yardımına ise başka bir vatandaş geldi.

Sokak ortasında kadına şiddet Sen ne içtin deyip tokat attı

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yerde oturan kadına tokat atarak 'Sen ne içtin?' diye bağıran kişi, çevredekilere de kadının alkollü olduğunu söylüyor.

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Sokak ortasında kadına şiddet Sen ne içtin deyip tokat attı

Kendisine müdahale etmeye çalışan bir vatandaşı da 'gelirsen seni delik deşik ederim' diyerek tehdit ediyor.

Sokak ortasında kadına şiddet Sen ne içtin deyip tokat attı

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#İstanbul#Ümraniye#Kadına Şiddet

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