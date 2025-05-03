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Sokak ortasında kadına şiddet

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#Avcılar#Kadına Şiddet#Ispartakule Caddesi
Sokak ortasında kadına şiddet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 07:00

İstanbul Avcılar’da dün gece geç saatlerde, Ispartakule Caddesi’nde duran otomobilden inen bir kadın, 2 erkek tarafından darp edildi.

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Kadının yanında bulunan ve arkadaşı olduğu tahmin edilen başka bir kadın ise darp eden 2 kişiyi engellemeye çalıştı. Kadın yediği yumruk ve tokatların etkisiyle yere düştü. Kadını bir erkek darp ederken, bir süre sonra başka bir erkek de saçlarından tuttuğu kadını yerde sürükledi.

Kadının darp edildiği anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

AYNI OTOMOBİLE BİNİP GİTTİLER

Kadın darp edildiği sırada yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü olayı fark edip müdahale etmek istedi. Sürücüye kadını darp edenlerden biri bağırarak yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi ve sürücü olay yerinden ayrıldı. Kadın, kendini darp eden kişi ve 1’i kadın 2 erkekle beraber otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. 

 

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#Avcılar#Kadına Şiddet#Ispartakule Caddesi

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