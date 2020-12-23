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DHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sokak ortasında işkence! Çırılçıplak gezdirdi

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Sokak ortasında işkence! Çırılçıplak gezdirdi
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İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. M.T., eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü M.K.’yi çırılçıplak soyarak sokakta gezdirdi. Olayı gören polis ekipleri M.K., M.T. ve arkadaşını gözaltına aldı.

İSTANBUL Halkalı’da, B.T. ile boşanma aşamasında olan M.T., eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü M.K.’yi konuşmak için bir yakını aracılığıyla çağırdı. Konuşmayı kabul edip buluşma noktasına gelen M.K ile M.T. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. M.T., bir yakınının da yardımıyla darp ettiği M.K.’yi çırılçıplak soydu. Daha sonra ikili, kollarına girdikleri M.K.’yi cadde boyunca dolaştırdı. O anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Olay yerinde devriye görevi yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çıplak adamın üzerini çöp poşetiyle kapattı. Gözaltına alınan 3 kişi, Halkalı Polis Merkezi’ne götürüldü. M.T., M.K.’den şikâyetçi olurken M.K.’nin ise şikâyetçi olmadığı öğrenildi. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sokak ortasında işkence Çırılçıplak gezdirdi

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