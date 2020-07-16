Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
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Sokak ortasında iğrenç olay! Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 10 yaşındaki kız çocuğunu sokak ortasında elle taciz eden Z.Y., durumu fark eden vatandaşlar tarafından dövülüp, polise teslim edildi.
Olay, dün Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Z.Y. 10 yaşındaki kız çocuğunu, sokakta, elle taciz etti. Vatandaşlar durumu fark edip, Z.Y.’ye saldırdı. Darp edilen Z.Y., ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan Z.Y., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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