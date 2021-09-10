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Gündem
Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-
Haber Giriş: 10.09.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Sokak ortasında iğrenç olay! 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı

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Sokak ortasında iğrenç olay! 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı

Edirne'de sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip, tacizde bulunduğu iddia edilen Fas uyruklu 4 erkek gözaltına alındı.

Dilaverbey Mahallesi'nde yabancı uyruklu gruptan bir erkeğin, sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaptığı araştırmayla Saraçlar Caddesi üzerinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Vatandaşların da teşhis ettiği, Fas uyruklu oldukları belirtilen 4 kişi emniyete götürüldü. 

Mahallede yaşayan A.K. adlı erkek, bu kişilerin kendisine cinsel organını gösterip kaçtığını belirterek, "Biz de ne oluyor falan dedik kaçmaya başladılar. Arkalarından koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçiyim" dedi.

Sokak ortasında iğrenç olay 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı

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