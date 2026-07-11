Sokak ortasında husumetlisi tarafından vurulmuştu! 29 gün sonra hayatını kaybetti

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Olay, 12 Haziran saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Ertem Sokak’ta meydana geldi. Husumetli olan 2 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Oğulcan Dinç, tabancayla açılan ateşte karnına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dinç, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 1 tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu.

Olay sonrası kaçan Fırat Demirkıran, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde Oğulcan Dinç ile aralarında eskiden kaynaklanan bir husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi. Fırat Demirkıran, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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OLAY ANI KAMERADA

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Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olay anının çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı. Görüntülerde ağır yaralanan Oğulcan Dinç'in ateş açtığı, Fırat Demirkıran’ın da geri dönüp ardı ardına ateş edip, olay yerinden kaçtığı görüldü.

Oğulcan Dinç, bugün tedavi gördüğü hastanede 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dinç, Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Lale Cami’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.