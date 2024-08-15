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Sokak ortasında hamile sağlık çalışanını taciz etti: Bu sapık en ağır cezayı alsın

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#Sultangazi#Taciz#Sağlık Çalışanı
Sokak ortasında hamile sağlık çalışanını taciz etti: Bu sapık en ağır cezayı alsın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 07:00

Sultangazi’de kaldırımda yürüyen hamile kadın tacize uğradı. Şüpheli gözaltına alınırken, sokak ortasında güpegündüz yaşanan taciz çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Sultangazi’de önceki gün 09.50 sıralarında, nöbetten çıkıp eve dönmek için yolda yürüyen sağlık personeli kadın, bir kişinin arkasından kendisine yaklaştığını fark etti.

Sokak ortasında hamile sağlık çalışanını taciz etti: Bu sapık en ağır cezayı alsın

Bu sırada kenara çekilen kadın, şüphelinin önüne geçmesi için yavaşladı. Kadının önünü kesen şüpheli, kollarından tuttu. Sokağın boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kadını taciz etti; ardından da koşarak olay yerinden uzaklaştı. Hamile olduğu öğrenilen sağlık personelinin tacize uğradığı anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer yandan şüphelinin olaydan 2 saat sonra sağlık personelinin çalıştığı hastane çevresinde görüldüğü öğrenildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

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#Sultangazi#Taciz#Sağlık Çalışanı

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