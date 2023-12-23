Sokak ortasında dövülen Songül’ün yardım çığlığı

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İstanbul Bağcılar’da iki çocuk annesi Songül Kaya (35), gördüğü şiddet yüzünden bir yıl önce B.C.’den boşandı. Ayrılığın ardından eski eşi ve ailesinden sürekli tehditler alan Kaya, 17 Aralık akşamı, çocuklarını B.C.’den almaya gittiği sırada eski kayınvalidesi ve kayınpederinin sopalı yumruklu saldırısına uğradı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen saldırının ardından gözaltına alınan F.C. ve S.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaya, 10 yıl evli kaldığı B.C.’nin de kendisini tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu.

PUSU KURUP SAKLANMIŞLAR

10 yıllık evliliğinde birçok kez şiddete maruz kaldığını ve geçen yıl boşandığını söyleyen Kaya, “Gözümde sigara söndürüldü, bıçakla saldırdı. Kemerle vurması son şiddeti oldu. ‘Boşanmazsam şikâyetçi olacağım. Mesleğinden olacaksın’ dedim. O şartla anlaşarak boşandık. Ama rahat bırakmadı. Kapıma geldi tehdit etti. Çocukları bırakıp gitmemi, evde kalmamamı istediler. ‘Sen yaşamayacaksın. Boşanarak benden kurtulacağını mı sandın?’ tarzında tehditler etti. Çocuklar mahkeme kararıyla iki haftada bir babalarına gidiyorlardı. Ben almaya gittim. Sokak karanlıktı. Pusu kurup saklanmışlar. Birden yumruk yedim. Yumruk yememle düşmem bir oldu. Elindeki plastik sopayla kayınvalidem ve kayınpederim vurdular. Benim bağırmamla etraftaki insanlar toplandı. Polis ve ambulans geldi” dedi.