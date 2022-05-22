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Sokak ortasında dövülen kadını taksici kurtardı

#İzmir#Karabağlar#Taksici

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında darbedilen kadın, taksici Faruk Işık tarafından kurtarıldı. Taksicinin şiddet uygulayan adama müdahalesi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Işık, "Kadının saçını sürükleyen kişiyi görür görmez olaya müdahale ettim. Şiddete maruz kalan kadın da korktu" dedi.

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Olay, 20 Mayıs günü İnönü Caddesi'nde bulunan bir taksi durağının yakınlarında meydana geldi. Sokak ortasında bir kadınla beraber yürüyen kişi, daha sonra kadını darbetmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan taksiciler ise duraktan çıktı.

Taksicilerden Faruk Işık, şiddet uygulayan adamın yanına giderek olaya müdahale etti. Daha sonra saldırgan şahıs ve taksici birbirine girdi. Yaşanan kavgayı diğer taksiciler ve çevre esnafı ayırdı. Şiddete maruz kalan kadın, kendisini darbeden kişi ile taksicinin kavgasına da şahit olunca şoka girdi.

Sokak ortasında dövülen kadını taksici kurtardı

YAŞANAN OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan şiddet olayı ve kavga anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin kadının saçını tutarak savurması, daha sonra taksicinin saldırgana doğru koşarak gitmesi ve olaya müdahale ettiği anlar yer aldı. Ayrıca saldırganın taksi şoförüne de saldırması ve kavga anı yine kamera tarafından kaydedildi.

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Sokak ortasında dövülen kadını taksici kurtardı

"HER İNSANIN BUNU YAPMASI GEREKİR"

Kadına şiddet olayını görür görmez koşarak müdahale eden taksi şoförü Faruk Işık, yaşadığı o anları anlattı. Işık, "Durakta beklediğim esnada karşıdan bir bay ve bayan geliyordu. O esnada kadının saçını sürükleyen kişiyi görür görmez olaya müdahale ettim. Her insanın yapması gerektiği gibi yaptığımı düşünüyorum. Daha sonrasında burada bulunan tüm esnaf ve vatandaşlar da olaya müdahil oldu. Şiddete uğrayan kadını belki de olay daha ciddi bir boyuta varmadan kurtardık. Saldırgan şahıs bana da saldırdı o esnada ama biz de kendimizi savunduk. Şahıs takıntılı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişiymiş. Şiddete maruz kalan kadın da korktu. Diğer kadın esnaf kendisini alarak uzaklaştırdı. Sonuç itibarı ile karşımızdaki bir can, bir kadın... Karşısında daha güçsüz kim olursa olsun şiddet uygulayan kişiye müdahale etmek gerekir" dedi.

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Sokak ortasında dövülen kadını taksici kurtardı

"KADIN CİNAYETİNİN ERTESİ GÜNÜNDE BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIK"

Bu olaydan bir gün önce, taksi durağının yakınlarında bir kadın cinayeti işlendiğini, bu cinayetin hemen ardından böyle bir olay yaşandığını ve durak çalışanı Faruk Işık'ın bu olaya müdahale ederek önlediğini belirten taksi durağının başkanı Volkan Karabulut, Işık'ın örnek bir davranışta bulunduğunu söyledi.

Sokak ortasında dövülen kadını taksici kurtardı

Karabulut, "Arkadaşımız bizim durağımızda hizmet veren, gayet saygın kişiliğe sahip, herkesle uyumlu bir arkadaştır. Her vatandaşın yapması gereken görevi yapmış. Bu olaydan bir gün önce, buraya yakın bir yerde sokak ortasında bir kadının bıçaklanarak öldürülmesini duyduğumuzda çok rahatsız olmuştuk. O olayın ertesi günü sokak ortasında bu sefer kadına şiddete şahit olduk. Arkadaşımız da olaya müdahale ederek vatandaşlık görevini yerine getirmiş; kendisine çok teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış sergilemiş, inşallah herkes aynı refleksi gösterir. Kadına şiddetin önüne ancak toplumsal duyarlılıkla geçebiliriz" diye konuştu.

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Sokak ortasında dövülen kadını taksici kurtardı

 

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#İzmir#Karabağlar#Taksici

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