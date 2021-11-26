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Sokak ortasında dehşet: Tartıştığı babasını bıçakladı

#Bıçaklama#Sultangazi#İstanbul
Sokak ortasında dehşet: Tartıştığı babasını bıçakladı

Sultangazi'de R.K. isimli kişi tartıştığı babasını engel olmaya çalışan bir kadına rağmen sokak ortasında bıçakladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, baba E.K. ile oğlu R.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etmeye başladı. Burada bulunan bir kadın ikilinin arasına girerek, kavgayı sonlandırma çalıştı. Çıkan kavgada R.K., babası E.K'yi bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan kişiye ilk müdahaleyi sokaktakiler yaptı.

Sokak ortasında dehşet: Tartıştığı babasını bıçakladı

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde R.K'nin önce babasına kafa attığı ardından bıçakladığı ve daha sonra kaçtığı yer aldı.

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#Bıçaklama#Sultangazi#İstanbul

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