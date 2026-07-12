Sokak ortasında dehşet saçtı.... Uzman çavuş şehit oldu 3 jandarma yaralandı

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Şüpheli İbrahim Günsel ile jandarma ekibi arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş’ın yanı sıra 3 jandarma personeli ve mahalle muhtarı Mutlu Şahin yaralandı. Şüpheli İbrahim Günsel ise olay yerinde hayatını kaybetti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Mihalıççık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, evli ve 2 kız babası Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bir jandarma personelinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KALDIĞI LOJMANA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi’nde oturan Mehmet Demirbaş’ın şehadet haberi ailesine verildi. Demirbaş’ın yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit Demirbaş’ın oturduğu askeri lojmanlara Türk bayrakları asıldı.

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2017 yılından beri Eskişehir’de görev yapan şehit Demirbaş için İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Demirbaş, bugün Samsun’un Terme ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal meda hesabından Demirbaş için başsağlığı mesajı yayımladı.