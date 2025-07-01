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Sokak ortasında dehşet saçtı! Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp, intihar etti

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#Kadın Cinayeti#İntihar#Silahlı Saldırı
Sokak ortasında dehşet saçtı Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp, intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 21:18

Adana'da Serdar Yılmaz (42), bir süre önce eşi D.Y. ile boşanmalarından sorumlu tuttuğu ilk eşinin annesi H.D.'yi (61) tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti.

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Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Serdar Yılmaz, bir süre önce eşi D.Y. ile boşandı. Ayrılığı kabullenemeyen Yılmaz, iddiaya göre, bu durumdan D.Y.’nin ilk eşinin annesi H.D.’yi sorumlu tuttu. Yılmaz, akşam saatlerinde H.D.’nin evine giderek konuşmak istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Sokak ortasında dehşet saçtı Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp, intihar etti

ÖNCE KADINI SONRA KENDİNİ VURDU

Tartışma sırasında Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek H.D.’yi göğsünden yaralayıp, ardından başına dayadığı silahı ateşledi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Serdar Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı H.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından intihar eden Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

 

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#Kadın Cinayeti#İntihar#Silahlı Saldırı

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