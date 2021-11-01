Sokak ortasında dehşet! Karısını dövdü, bıçakladı

Haberin Devamı

Olay, dün sabaha karşı Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Bir lokantada yemek yiyen Emirhan Kaval ile eşi G.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Lokantadan çıkan G.K., otomobillerinin başında beklerken yanına koşarak gelen eşi tarafından bıçaklandı.

Aldığı darbelerle yere düşen G.K., eşine engel olmaya çalıştı. Emirhan Kaval, yere düşen G.K.'ye bu kez tekme tokat vurmaya başladı. Olayı gören kişinin yanlarına gelmesi üzerine Emirhan Kaval saldırısına son verdi.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi vücuduna 4 bıçak darbesi isabet eden G.K.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan G.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Polisin gözaltına aldığı Emirhan Kaval, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Emirhan Kaval'ın ifadesinde eşinin kendisini aldatmakla suçladığını söyleyerek, "Kıskançlık yapıyordu. Olay gecesi de yemek yerken tartıştık. Sinirlerime hakim olamadım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.