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Gündem
Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 26.07.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Sokak ortasında dehşet! Ekipler hemen müdahale etti

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İzmir'in Konak ilçesinde G.Ö isimli şahıs yolun ortasında yürüdüğü gerekçesiyle eşi T.Ö.'yü boynundan sertçe itti. T.Ö. dengesini kaybetti. Tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri olaya müdahale ederken, T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, İsmet Kaptan Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. G.Ö., eşi T.Ö.'ye iddiaya göre yolun ortasında yürüdüğü gerekçesiyle iki çocuğunun önünde önce bağırdı, ardından da boynundan sertçe itti. T.Ö.'nün aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybedip, çarptığı yanındaki çocuğu park halindeki bir motosikletin üzerine savruldu. 

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G.Ö., düşen çocuğunu kaldırdığı sırada caddeden tesadüfen geçen polis ekipleri, duruma müdahale etti. T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. 

Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında dehşet Ekipler hemen müdahale etti

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