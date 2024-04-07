×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sokak ortasında dehşet: Boşanmak isteyen eşini tabancayla vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Kadına Şiddet#Kadın Cinayeti#Samsun
Sokak ortasında dehşet: Boşanmak isteyen eşini tabancayla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 14:28

Samsun'da İsmail Y. (70), boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi (43) sokak ortasında tabanca ile vurup, intihara kalkıştı. Çift hastaneye kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; İsmail Y., boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi sokakta ortasında tabanca ile başından ve göğsünden vurdu.

Sokak ortasında dehşet: Boşanmak isteyen eşini tabancayla vurdu

Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, İsmail Y. aynı silahla kendini de vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yıldız Y. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne, İsmail Y. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. İkisinin de durumlarının ağır olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokak ortasında dehşet: Boşanmak isteyen eşini tabancayla vurdu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadına Şiddet#Kadın Cinayeti#Samsun

BAKMADAN GEÇME!