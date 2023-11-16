Sokak ortasında dehşet! 'Beni babama şikayet ettin' diyerek dövüp o anları kaydettirdi

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Olay, gece saatlerinde Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, sokakta buluşan 3 kişiden ikisi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı. Bu sırada tartıştığı kişinin kendisini babasına şikayet ettiğini söyleyerek darbetmeye başladı.

Saldırıyı yapan kişi, o anları arkadaşına cep telefonu ile kaydettirdi. Saldırgan, "Sen gittin babama, 'Benden oğlun para mı aldı' dedin. Şahitler var" diyerek, hakaretler savurduğu kişiyi tekme tokat dövdü.

Görüntülerde saldırıya uğrayan kişinin kan sulandırıcı kullandığını söylediği, ancak saldırganın 'Neyin kan sulandırıcısını kullanıyorsun' diyerek darbetmeye devam ettiği görüldü.