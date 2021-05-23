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Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.05.2021 - 23:55 | Son Güncelleme:

Sokak ortasında dehşet anları! Eşine kurşun yağdırdı

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Sokak ortasında dehşet anları! Eşine kurşun yağdırdı

Şişli'de boşama aşamasındaki eşinin kurşun yağdırdığı kadın yaralandı. 5 kurşunun isabet ettiği kadının hayati tehlikesi bulunmazken, şüpheli polise teslim oldu.

Olay, Paşa Mahallesi Miralay Kazımbey Sokak'ta saat 21.00 sıralarında medyana geldi. İddiaya göre, Samet M.(38) boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadıkları eşi Semiha M.(27)'yi sokakta otomobilinin içinde bekledi. Samet M., eşinin geldiğinin görünce otomobilinden inerek ona doğru silahla ateş etti.

Saldırıda vücuduna 5 kurşun isabet eden Semiha M., yere yığıldı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir kolundan, 2'şer de bacaklarından kurşunların isabet ettiği kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırıda o sırada kapalı olan bir dükkana da kurşun isabet etti. Saldırının ardından kaçan Samet M. bir süre sonra Feriköy Polis Merkezi'ne giderek silahıyla birlikte teslim oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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