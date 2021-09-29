Sokak ortasında dakikalarca dövüp kaçırdılar, eşinden 50 bin TL istediler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
Dikkat Yarın son gün... Yüzde 90ı silinecekDikkat! Yarın son gün... Yüzde 90'ı silinecek#Sosyal Güvenlik Prim Borçları
Gecenin maçı film gibi oldu Messinin gol sevincinde Mbappe detayı...Gecenin maçı film gibi oldu! Messi'nin gol sevincinde Mbappe detayı...#Şampiyonlar Ligi
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
İstanbulu kana bulayacaklardı 100 dolar detayı... Otogarda patlayıcıyla yakalandılarİstanbul'u kana bulayacaklardı! '100 dolar' detayı... Otogarda patlayıcıyla yakalandılar#Otogar
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
Türkiyede kokteyl koronavirüs aşısında önemli gelişmeTürkiye'de 'kokteyl' koronavirüs aşısında önemli gelişme#Koronavirüs
Metrekaresi 300 TLden 856 TLye çıktı 5 yıllık mücadeleyi kazandı... Değeri birden arttıMetrekaresi 300 TL'den 856 TL'ye çıktı! 5 yıllık mücadeleyi kazandı... Değeri birden arttı#Antalya OSB
Korku dolu anlar Atlamak isteyen annesini son anda yakaladıKorku dolu anlar! Atlamak isteyen annesini son anda yakaladı#Erzurum
Fiyat tartışması alevlendi Kârı bölüşüyorlarFiyat tartışması alevlendi! 'Kârı bölüşüyorlar'#Otomobil Fiyatları
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
Kırmızı halıyı yıktı, geçti: Vedası muhteşem olduKırmızı halıyı yıktı, geçti: Vedası muhteşem oldu#James Bond
Dünyanın kanı dondu... Hapishanede çatışma: Onlarca ölüDünyanın kanı dondu... Hapishanede çatışma: Onlarca ölü!#Ekvador
Yıldızlar bir arada... Ödül gecesiYıldızlar bir arada... Ödül gecesi!#Altın Objektif Ödülleri
HABERLERGündem Haberleri

Sokak ortasında dakikalarca dövüp kaçırdılar, eşinden 50 bin TL istediler

#ADANA#Darp#Adam Kaçırma
Sokak ortasında dakikalarca dövüp kaçırdılar, eşinden 50 bin TL istediler

Adana’da 3 kişi, alacaklı oldukları kişinin ortağı Bilal D.’yi (34) cadde ortasında dakikalarca darbedip, kaçırdı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler Bilal D.’nin eşi Elmas D.’yi arayıp, 50 bin TL ya da altın getirmesini istedi. Şüpheliler eve yapılan operasyonda etkisiz hale getirilirken, Bilal D. ise kurtarıldı.

Haberin Devamı

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA) - Olay, 26 Eylül saat 04.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede bekleyen Musa B. (31), Mehmet Emin E. (30) ile Serhat A. (21), araç alım-satımı nedeniyle alacaklı oldukları Hulusi K.’yi bulamayınca ortağı Bilal D.’yi çağırdı. Musa B. ve Mehmet Emin E., yanlarına gelen Bilal D.’yi dövmeye başladı.

Bilal D., şüphelilerin elinden kurtulup, koşarak yolun karşısına geçti. 3 şüpheli, peşinden koşup yakaladıkları Bilal D.’yi dövüp, taksiye bindirmeye çalıştı.

Sokak ortasında dakikalarca dövüp kaçırdılar, eşinden 50 bin TL istediler

Burada şüphelilerin elinden kurtulan Bilal D., yeniden yolun karşısına geçti ancak yine yakalanıp dakikalarca darbedildi. Şüpheliler, Bilal D.’yi taksiye bindirip bölgeden ayrıldı. Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"50 BİN TL YA DA ALTIN GETİRECEKSİN"

Haberin Devamı

Şüpheliler, Bilal D.’nin eşi Elmas D.’yi telefonla arayıp, “Kocan elimizde. Bize borcu olan 50 bin TL’yi ya da altın getireceksin” dedi. Elmas D.’nin, şikayetçi olması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bilal D.’nin bulunması için çalışma başlattı.

Sokak ortasında dakikalarca dövüp kaçırdılar, eşinden 50 bin TL istediler

OPERASYONLA KURTARILDI

Polis, şüphelilerin ve Bilal D.’nin, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir evde olduklarını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelileri etkisiz hale getirip, Bilal D.’yi de kurtardı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Sokak ortasında dakikalarca dövüp kaçırdılar, eşinden 50 bin TL istediler

Emniyete götürülen şüphelilerin, aralarında namus meselesi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa B. ile Mehmet Emin E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Serhat A. serbest bırakıldı.

İlgili Haberler:

Dikkat! Yarın son gün... Yüzde 90'ı silinecekGecenin maçı film gibi oldu! Messi'nin gol sevincinde Mbappe detayı...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...
Haberle ilgili daha fazlası:
#ADANA#Darp#Adam Kaçırma