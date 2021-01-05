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Anıl ATAR / DHA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sokak ortasında cinayet

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Sokak ortasında cinayet
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Erhan A. ve eşi yolda seyir halindeyken motosikletli biri önlerini kesti. Motosikletli Mehmet S., eşinin gözleri önünde Erhan A.’yı pompalı tüfekle öldürdü.

ADANA Seyhan’da 26 Aralık günü saat 19.00 sıralarında, Erhan A. (28) ile eşi Derya A.’nın içinde bulunduğu otomobilin önü, motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, yanında getirdiği pompalı tüfekle Erhan A.’yı öldürdü. Polis ekipleri, şüpheli Furkan S.’yi (19), metruk bir binada pompalı tüfekle saklanırken yakaladı. Şüpheli Emniyet’e götürülürken polis, tüfeği ateşleyen şüphelinin Furkan S.’nin ağabeyi Mehmet S. (25) olduğunu belirledi. Polisin yaptığı baskınla Mehmet S. ile birlikte olaya karıştığı ileri sürülen kuzeni Melisa Ö. ve annesi Ebru Ö., arkadaşları Mahmut P. (25), Cabbar Y. (30) ile Abdurrahim G. (21) de gözaltına alındı.

Sokak ortasında cinayet

KONUŞMAK İÇİN EVE GİDİYORDU

Cinayetin, öldürülen Erhan A.’nın kardeşi Taşkın A. (25) ile kız arkadaşı Aleyna Ö.’nün (21) ilişkisi nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Aleyna Ö.’nün annesi Ebru Ö. ve kız kardeşi Melisa Ö., Taşkın A. daha önce evlenip, boşanmış olduğu için ilişkilerine karşı çıktı. Çift evlenmek isteyince, aile Taşkın A.’yı cinayet günü konuşmak üzere eve çağırdı. Taşkın A. da ağabeyi Erhan A.’yı arayarak yanına çağırdı. Erhan A. ile eşi Derya A. yola çıkarken, Melisa Ö. de kuzeni Mehmet S.’yi arayıp, “Taşkın geliyor” diyerek eve çağırdı. Mehmet S. de yanına kardeşi ile arkadaşlarını alarak, kuzeninin evine gitti. Evin bulunduğu sokakta başlayan tartışma kavgaya dönüşünce olay yerinden ayrılan Erhan A. ile Derya A.’nın otomobilinin önü kesilerek cinayetin işlendiği öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Melisa Ö. ifadesinde, “Taşkın ve yanındakiler evimizi basacaklardı. Babam evde yoktu. Korktum, onun için kuzenime haber verdim” diyerek kendini savundu. Mehmet S., Furkan S., Mahmut P., Cabbar Y. ile Abdurrahim G. mahkemede tutuklandı.

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