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DHA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Yaralılar var…

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Osmaniye’de aile fertlerinin sopalı-coplu kavgasında 5 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansırken kavga eden 5 şüpheliye ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde aile fertleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sopalı, coplu kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi’ndeki Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Baba S.Ç.’nin, daha önce aralarında husumet bulunan oğlu D.Ç. ve S.Ç.’ye sokak ortasında sopa ile saldırdığı iddia edildi. D.Ç. ve eşi S.Ç. aldığı darbelerle başından yaralandı. Kavgaya, S.Ç.’nin diğer oğlu A.Ç. ve kızı F.Ç. de girişince olay büyüdü. Cop ve sopaların kullanıldığı kavgada S.Ç. ile oğulları D.Ç., A.Ç., kızı F.Ç. ve gelini S.Ç. başından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldükten sonra tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Kavga eden 5 şüpheliye ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.

Yaşanan anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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