Sokak ortasÄ±nda dehÅŸet BÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rgan 2 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, 7 yaralÄ±

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BingÃ¶l'de, madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± bir kiÅŸinin yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan etrafÄ±ndakilere bÄ±Ã§akla saldÄ±rmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 7 kiÅŸi yaralandÄ±.

KorkunÃ§ olayla ilgili BingÃ¶l ValiliÄŸi, ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±:

BugÃ¼n saat 13:30 sularÄ±nda ilimiz ilimiz merkez BahÃ§elievler Mahallesinde cinnet geÃ§irdiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± bir sahsÄ±n kesici alet ile sivil vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonucu iki (2) vatandaÅŸÄ±mÄ±z vefat etmiÅŸ, yaralanan 7 vatandaÅŸÄ±mÄ±z da BingÃ¶l Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸahÄ±s emniyet gÃ¼Ã§lerimizce yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olup konu ile ilgili adli iÅŸlemler devam etmektedir.



Vefat eden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz. Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur.

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