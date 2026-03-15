Sokak ortasında bıçaklayıp öldürmüştü: Katilden 'ablama sarkıntılık yaptı' savunması

Olay, 1 Eylül 2025’te Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. F.G., kaldırımda yürüyen Onur Toy’u arkasından yaklaşıp bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Toy hayatını kaybederken, F.G., yanındaki arkadaşı E.Ç. (17) ile birlikte kaçtı. Olayın ardından polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheliden F.G. tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle F.G. ve E.Ç. hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sıfatıyla Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kastan öldürme' suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olayda kullandığı bıçak nedeniyle 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçundan da 1 yıla kadar hapsi talep edilen F.G: ile arkadaşı E.Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, E.Ç., Onur Toy’un ailesi ile avukatlar katılırken, F.G. ise salona tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

'BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM'

F.G., savunmasında Onur Toy’un ismen tanıdığını ancak hiçbir samimiyetinin olmadığını belirterek, “Olaydan 8-9 gün önce maktul ablamı takip edip gece 20.30-22.00 civarında sarkıntılık yapmıştı, biz bu olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmamıştık. Olay günü ben Ulu Camii’nin orada bulunan bir seyyar satıcıdan kampta kullanmak amacıyla olayda kullandığım bıçağı satın almıştım. Sonrasında arkadaşım E.Ç. ile buluştuk. Parkta oturuyorduk, o esnada Onur'u parkın oradan geçtiğini görünce sinirime hakim olamadım. Kendisinin peşinden gittim, bu esnada E.Ç.’ye bir şey söylemedim, üzerimde bıçak olduğunu bilmiyordu. Kısa bir süre sonra yanımda bulunan bıçak ile Onur'u bıçakladım, sonrasında oradan kaçtım. Pişmanım” dedi.

E.Ç. ise olayla ilgisinin bulunmadığını belirtip beraatini talep etti. Olay günü F.G.’de bıçak olduğunu bilmediğini belirten E.Ç., “F.G., Onur’a vurdu. Ben ilk başta eliyle vurduğunu sandım, sonrasında bıçağı gördüm. Ben kanı gördükten sonra şok oldum ve oradan kaçtım” dedi.

'TEMASI OLMADIĞI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADIM'

Duruşmada, Onur Toy’un takip ettiği öne sürülen F.G.’nin ablası B.G. de tanık olarak dinlendi. Onur Toy’u tanımadığını belirten B.G., “Olaydan 7-8 gün önce beni takip etti. Ben farklı yönlere gidince peşimden geliyordu. Takip ettiği anlaşılıyordu, ben bu olayı anneme söyledim. Herhangi bir yere şikayette bulunmadık, şahıs bana yönelik herhangi bir eylemde bulunmadı. Hiçbir şekilde teması olmadığı için resmi mercilere şikayette bulunma gereği duymadım, herhangi bir sorun olmaması için sadece anneme söyledim” dedi.

'ONUR AKLIMA GELMEDİ'

Duruşmada dinlenen diğer tanık, Onur Toy’un komşusu, market işleten A.Ç. ise F.G. ve E.Ç.’nin olay günü markete gelerek kola ve cips aldıklarını söyledi. A.Ç., “Olaydan yaklaşık bir hafta önce F.G. ve E.Ç. marketin önüne gelmişlerdi. Bir süre bekleyince neden beklediklerini sordum. F.G., binadan seyrek saçlı birini beklediğini belirterek, ‘O evden çıksın görüşeceğiz’ dedi. Onur bu esnada benim aklıma gelmedi. Onur’un da saçları seyrekti ancak Onur benim aklımın ucundan dahi geçmedi. Belli bir süre sonra çekip gittiler. Onur’a yönelik bir eylemde bulunacaklarını bilsem bu duruma izin vermezdim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, F.G.’nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.