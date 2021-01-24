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Gündem
Tugay Göktürk - ÇORUM (İHA)
Haber Giriş: 24.01.2021 - 05:30 | Son Güncelleme:

Sokak ortasında bıçaklanmıştı! Kıbrıs gazisinden acı haber

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Sokak ortasında bıçaklanmıştı! Kıbrıs gazisinden acı haber
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Çorum’da çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Kıbrıs gazisi yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gece Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddialara göre, sokak ortasında çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan Necati Aslan (70), göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış, 112 Sağlık Ekibi'nin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece geç saatlerde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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