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Tolga YANIK- Mümin KARACA/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2020 - 15:28,Son Güncelleme:

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

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Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
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KONYA'da hurdacılık yapan Mehmet Gülme (47), sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz'i Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan Mehmet Gülme, sokak ortasında kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacağından bıçaklanan Gülme'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ailesi tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce de tedavi gördüğü belirtilen Gülme'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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